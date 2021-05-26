4 صفقات مدوية تبث الفرح في قلوب جماهير برشلونة

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أربع صفقات مجانية سيكملها برشلونة خلال الانتقالات الصيفية استعداداً للموسم الجديد بضم المهاجم الهولندي ممفيس ديباي (27 سنة) قادماً من ليون، ومواطنه جورجينو فينالدوم (30 سنة) من ليفربول، ومدافع مانشستر سيتي الإسباني إيريك غارسيا (20 سنة)، والأرجنتيني سيرجيو أغويرو من بطل الدوري الإنجليزي (32 سنة).

وقالت الصحيفة إن "برشلونة قطع اتفق مع اللاعبين الأربعة بانتظار الإعلام الرسمي"، مشيرة إلى أن اللاعبون الأربعة أنهوا علاقتهم مع أنديتهم بانتظار نهاية الموسم رسمياً لإتمام عملية الانتقال.

وتترقب الجماهير الكاتالونية رؤية ميسي وصديقه أغويرو في الموسم المقبل، وربما تنعكس علاقتهما القوية خارج الملعب إلى أداءهما في المستطيل الأخضر كما كانت عليه الحالة بين ميسي والأوروغوياني لويس سواريز.

وكان برشلونة قد عانى الأمرين في الموسم المنصرم من أداء عدد من لاعبيه الكبار الذين يفترض أن ينتشلوا الفريق في ذروة الأزمات أمثال الفرنسيان عثمان ديمبلي (6 أهداف) وأنطوان غريزمان (13 هدف) غير أن مستواهما لم يرتق لطموح البارسا خصوصاً أنهما لم يصلا إلى مجموع أهداف نجم أتلتيكو مدريد لويس سواريز (21 هدف) الذي استغنى عنه برشلونة ليرد بقوة مع فريقه الجديد ويقوده إلى الفوز بلقب الدوري الإسباني.

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