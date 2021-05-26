فيديو: سواريز يسخر من لاعب ريال مدريد فينيسيوس بشكل صادم

المصدر: متابعات - محمد الحتو

فاجأ مهاجم أتلتيكو مدريد، الأوروغوياني لويس سواريز الشارع الرياضي الإسباني بموقف اعتبره المراقبون سخرية من لاعب ريال مدريد الشاب، البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي اعتاد في الموسم الحالي على إهدار كمية كبيرة من الفرص السهلة أمام المرمى.

وتناقلت رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهل مقدم برامج في إذاعة "كوبي" الإسبانية وهو يوجه سؤالاً إلى سواريز عن فينيسيوس قائلاً: "ما رأيك لو قضيت عدة أيام مع فينيسيوس ليتعلم من قدراتك التهديفية؟"، لم يتمالك سواريز نفسه، وانفجر ضحكا من سؤال المذيع.

🔚 ¡Qué final de entrevista!



🤣 ¡@LuisSuarez9 terminó llorando de la risa!



😅 @Guaschcope: "¿No podrías dormir tres días con Vinicius para que se le pegue algo?"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/t6rFUqnDv7 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 25, 2021

ويدرك المتابعون للدوري الإسباني في الموسم المنصرم أن سواريز يتمتع بحاسة تهديفية عالية وافتناص الكرات أمام المرمى وذلك على العكس تماماً من فينيسيوس الذي يفعل كل شيء في كرة القدم ما عدا التهديف إذ يعاني اللاعب في اللمسة الأخيرة وإنهاء الكرات في الشباك الأمر الذي يغضب جمهور ريال مدريد.

يذكر أن سواريز سجل 21 هدفاً في الدوري الإسباني كانت حاسمة على حسم اللقب لمصلحة أتلتيكو مدريد.

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