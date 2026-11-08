جمارك بيرو تُفشل تهريب 3000 عنكبوت مخبأة في جوارب متسخة

في مطار خورخي تشافيز الدولي في بيرو، وأثناء إجراء تفتيش جمركي روتيني، لاحظت السلطات حركات غريبة ومريبة داخل بعض الحقائب، ليكتشفوا أن مصدر تلك الحركات ليس سوى آلاف العناكب من نوع "الرتيلاء" (tarantulas)، موزعة على ثلاث حقائب سفر، وذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة "الغارديان".

ووفقاً لبيان حكومي، صادرت السلطات أكثر من 3000 عنكبوت من نوع الرتيلاء، كانت مخبأة داخل جوارب متسخة في حقائب مسافرين (اثنان يحملان الجنسية الألمانية وواحد يحمل الجنسية البولندية) كانوا في طريقهم إلى ألمانيا، حيث تم احتجازهم، وهم يواجهون الآن إجراءات جنائية تحت إشراف مكتب المدعي العام المتخصص في الشؤون البيئية في بيرو.

وصرحت كورا سواريز، وهي فنية متخصصة في مراقبة الغابات والحياة البرية في الهيئة الوطنية للغابات والحياة البرية، قائلة: "عثرنا على عناكب الرتيلاء في مراحل عمرية مختلفة، بدءاً من البيض والصغار وصولاً إلى العناكب البالغة. لقد قام المهربون باختيار دقيق لأنواع متنوعة، بعضها لم يسبق للعلم أن وصفها أو صنفها من قبل". وقد جُمعت هذه العناكب -التي يتميز بعضها بألوان زاهية- من مناطق مختلفة في بيرو.

ويشير البيان إلى أن أحد المشتبه بهم الثلاثة يُعد باحثاً معروفاً في مجال عناكب الرتيلاء. ويُرجح أن هذه العناكب كانت تُهرب بهدف إضافتها إلى مجموعات خاصة، أو لأغراض بحثية، أو لبيعها في سوق الحيوانات الأليفة. وذكرت سواريز لوكالة فرانس برس أن سعر عنكبوت الرتيلاء الواحد قد يصل في أوروبا إلى نحو 560 دولاراً؛ مما يعني أن شحنة العناكب الموجودة في الحقائب الثلاث كانت قد تدر أرباحاً تتجاوز 1.6 مليون دولار لو نجح المهربون في إيصالها عبر المحيط الأطلسي. وستُنقل العناكب إلى مركز تربية معتمد.