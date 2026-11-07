بيرو.. إحباط محاولة لتهريب 3 آلاف عنكبوت داخل جوارب "متّسخة"

أعلنت السلطات في بيرو إحباط محاولة لتهريب أكثر من ثلاثة آلاف عنكبوت من نوع "الرتيلاء" إلى ألمانيا.

وذكرت الهيئة الوطنية للغابات والحياة البرية في بيرو أن العناكب كانت مخبأة داخل جوارب متسخة وُضعت في ثلاث حقائب سفر.

وأضافت أنه تم إلقاء القبض على أصحاب الحقائب، وهم ألمانيان وبولندي، للاشتباه بتورطهم في تهريب العناكب وسيتم اتخاذ الإجراءات القضائية بحقهم.

وأشارت الهيئة إلى أن عناصر الجمارك في مطار خورخي تشافيز الدولي لاحظوا حركة غير مألوفة داخل الأمتعة خلال تفتيش روتيني، ليكتشفوا العناكب.

وقالت كورا سواريز، من هيئة مراقبة الحياة البرية والغابات، إنهم عثروا على العناكب مخبأة داخل ما يتراوح بين 15 و22 جوربا، موزعة على الحقائب الثلاث.

وأوضحت أن سعر العنكبوت في أوروبا قد يصل إلى نحو 500 يورو (نحو 560 دولارا)، مما يعني أن قيمة عملية التهريب المحتملة كانت ستبلغ نحو 1.5 مليون يورو (نحو 1.67 مليون دولار).

وأضافت كورا أن العناكب المضبوطة، والتي جُلبت من مناطق مختلفة في بيرو، كانت من أنواع عدة وفي مراحل نمو متفاوتة؛ إذ جرى العثور على بيض عناكب وعناكب حديثة الفقس وصولا إلى عناكب بالغة، موضحة أن ما يجذب الزبائن لشراء هذه العناكب هو أحجامها وألوانها.

ووفقا لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، فإن أرباح التجارة غير المشروعة في الحيوانات البرية تُقدَّر بنحو 20 مليار دولار سنويا على مستوى العالم.