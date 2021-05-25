فليك يتولى تدريب ألمانيا حتى بطولة أوروبا 2024

المصدر: وكالات

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن هانز فليك مدرب بايرن ميونيخ السابق وقع على عقد لقيادة منتخب ألمانيا بعد بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم هذا الصيف، وحتى البطولة القارية التالية.

وسيتولى فليك المسؤولية خلفا للمدرب الحالي يواخيم لوف الذي عمل معه فليك كمساعد للمدرب وأحرز معه لقب كأس العالم 2014.

وقال فليك، الذي كان مرشحا منذ فترة لشغل المنصب، في بيان "سار كل سيء بسرعة وبشكل مفاجئ بالنسبة لي، وأنا سعيد أن أصبح مدربا للمنتخب الوطني بداية من فصل الخريف".

وحصد فليك ستة ألقاب مع بايرن في موسم 2019-2020، كما أحرز لقب الدوري هذا الموسم لكنه قرر الرحيل بعد 18 شهرا في المنصب.

وقاد لوف، الذي يرتبط بعقد حتى 2022، ألمانيا للفوز بكأس العالم 2014، عندما كان فليك مساعده، وأحرز كأس القارات 2017 لكن فريقه ودع كأس العالم 2018 من الدور الأول ويعاني منذ فترة.

وخسرت ألمانيا 6-صفر أمام إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية في نوفمبر تشرين الثاني في أسوأ هزيمة للمنتخب الوطني في كرة القدم.

وتستضيف ألمانيا بطولة أوروبا 2024.

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