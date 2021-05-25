استبعاد راموس من المنتخب الإسباني

المصدر: مدريد ■ أ.ف.ب

سيكون قائد منتخب إسبانيا، المدافع المخضرم سيرخيو راموس، أبرز الغائبين عن نهائيات كأس أوروبا 2020 المؤجلة، التي تنطلق في 11 يونيو المقبل، بعد استبعاده المفاجئ عن القائمة النهائية، الإثنين.

واستدعى المدرب، لويس إنريكي، 24 لاعباً، علماً أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) أجاز استدعاء 26 لاعباً، حيث ضم الفرنسي أيميريك لابورت، مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد أن صادقت الحكومة الإسبانية على حصوله على الجنسية.

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