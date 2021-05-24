محمد صلاح يرد على تغريدة هاري كين بعد خسارته لقب "الهداف"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

هنأ المصري محمد صلاح نجم ليفربول نظيره مهاجم توتنهام، الدولي الإنجليزي هاري كين بعد حسمه المنافسة بينهما على لقب هداف الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ونشر كين تغريدة احتفالية بجائزة الهداف عبر حسابه في "تويتر" كتب فيها: ""سعيد للفوز بمثل هذه الجوائز، لم تكن لتتحقق دون الفريق والموظفين"، فيما تفاعل صلاح مع التغريدة باحترافية كبيرة، وقال: "تستحقها عن جدارة، تهنئتي لك".

وتعتبر المرة الثالثة التي يتوج بها كين باللقب الفردي بعد منافسة قوية مع صلاح، لم تحسم إلا في الجولة الأخيرة، بتسجيل كين هدفاً في مرمى ليستر سيتي رفع به رصيده إلى 23 هدفاً، في وقت لم يتمكن صلاح من التسجيل بمرمى كريستال بالاس في الجولة الأخيرة من الدوري ليبقى رصيده عند 22 هدفاً.

وكان صلاح قريب جداً من التسجيل في شباك كريستال بالاس لكنه أهدر الفرص التي سنحت له واكتفى بالتمرير وصناعة الهدف الأول لزميله السنغالي ماني الذي أحرز هدفين في الجولة الأخيرة.

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