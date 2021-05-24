علاقة متردية بين برشلونة وكومان

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشف برنامج «الشيرنغيتو» الإسباني، أن العلاقة بين إدارة برشلونة والمدرب الهولندي رونالد كومان وصلت إلى مفترق طرق بعد موسم واحد من توليه المسؤولية، بعدما فاز البارسا هذا الموسم بكأس الملك، فيما خسر بطولات الدوري والسوبر الإسباني وودع دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي.

وأشار البرنامج إلى أن الرئيس خوان لابورتا عقد اجتماعاً مهماً مع نائبه رافا يوستي، والمدير الرياضي ماتيو أليماني، والمدير التنفيذي فيران ريفيرتر، عقب نهاية المباراة الأخيرة لبرشلونة هذا الموسم.

وأوضح أن إدارة برشلونة قد تبلغ كومان بقرار رحيله عن النادي اليوم.

يُذكر أن لاعب الفريق السابق ومدرب السد القطري حالياً تشافي هيرنانديز أبرز الأسماء المرشحة لخلافة كومان.

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