مدرب الأهلي المصري غاضب من جمهور صن داونز.. ماذا أفعل أكثر من ذلك

المصدر: وكالات

أكد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري أن فريقه حقق هدفه أمام صن داونز وحصد بطاقة التأهل للدور قبل النهائي بدوري أبطال أفريقيا.

وتعادل الأهلي مع مضيفه صن داونز 1/1 اليوم السبت في إياب دور الثمانية من البطولة ليصعد للدور قبل النهائي فائزا بمجموع المباراتين 3 / 1، بعدما فاز ذهابا بهدفين نظيفين.

وقال موسيماني في مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت :"حققنا هدفنا بالتأهل. أخذنا قرارات سيئة في بعض الأوقات، صن داونز استحوذ على الكرة أكثر، ولكن الاستحواذ لا يعني تحقيق الفوز".

وأضاف أن فكرة الحديث عن وجود ثغرات في دفاع الأهلي غير صحيحة بالمرة، فنحن سجلنا ثلاثة أهداف في مرمى صن داونز، إذا من هو الفريق الأضعف دفاعيا.

وأوضح :"أمتلك لاعبين أصحاب أجسام قوية، ركزنا على الضربات الثابتة، وكنت أعلم أنها الطريق الوحيد أمام صن داونز، ونجحت في خطتي، وقد أغلقت صفحة مباراة اليوم وأفكر حاليا في مباراة السوبر الإفريقي، ولا أشغل ذهني بمن سنواجهه في قبل النهائي".

وأردف :" أنا مدرب محترف، تأثرت عندما رأيت بعض اللافتات ضدي خارج الملعب، وقلت لنفسي ماذا أفعل أكثر من ذلك؟ فقد قدمت الكثير لفريق صن داونز، وعموما أنا مستمر في طريقي ولا أريد أن أتحدث أكثر، لا بد أن أستمر في حياتي وهذه هي كرة القدم".

وقال :"ما تركته في جنوب إفريقيا رصيد كبير، وفي يوم من الأيام سوف أكتب كتابا أسرد فيه رحلتي وكيف رحلت عن صن داونز رغم أنني تركت فريقا كبيرا. لقد رحلت بسلام وتصافحنا، ولن أتحدث أكثر من ذلك".

وأوضح :"أشكر جماهير الأهلي المصري على الدعم وأطالبكم بالصبر حتى نحقق شيئا، وقد توجنا معا بلقب دوري أبطال إفريقيا العام الماضي، واليوم وصلنا لقبل نهائي البطولة، ونركز حاليا على كأس السوبر الإفريقية".

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