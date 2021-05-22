تعيين رئيس جديد لنادي الزمالك المصري

المصدر: وكالات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية تشكيل لجنة جديدة لإدارة نادي الزمالك بعد الحكم ببطلان لائحة نادي الزمالك.

وتضم اللجنة كل من حسين لبيب رئيساً ومحمد الأتربي نائباً وحسين السمري مديراً تنفيذيا متطوعا وطارق جبريل مديراً مالياً وعاطف النمر مديراً للنشاط الرياضي والأعضاء كل من حسام المندوه وهاني بيرزي وعمرو ادهم وحسين السيد.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري أن الوزارة لا تتدخل في شؤون الأندية إلا بسند قانوني يتطلب ذلك بما أنها الجهة الإدارية المختصة.

وقال صبحي في مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت إن حل مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور لم تكن الوزارة طرفا فيه لأنها جهة تنفيذ فقط وبناء عليه تم حل المجلس وإسناد المهمة للجنة مؤقتة وفقا للائحة القلعة البيضاء.

وأضاف أن اللائحة التي تم بموجبها تعيين اللواء عماد عبد العزيز تم الطعن عليها من قبل ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق وحكم ببطلانها من لجنة التسوية وهنا يتطلب من وزارة الرياضة المصرية تطبيق اللائحة الاسترشادية بتعيين لجنة جديدة.

وشدد على عدم وجود نية لمد عمل اللجنة الجديدة وأن انتخابات الأندية ستقام في موعدها وهي من الفترة أول سبتمبر حتى آخر أكتوبر ، وفقا للائحة الاسترشادية كما أن الوزارة درست كافة الجوانب المالية والقانونية للعبور بنادي الزمالك من هذه الفترة بالإضافة إلى الحفاظ على القوام الأساسي للفرق الرياضية.

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