الهولندي ديباي يعلن الرحيل عن ليون

المصدر: ليون ■ أ.ف.ب

أعلن المهاجم الدولي الهولندي ممفيس ديباي أنه لن يجدّد عقده الذي يصل إلى نهايته هذا الصيف مع فريقه الحالي ليون الفرنسي، في مقابلة أجراها مع صحيفة «ليكيب» أمس. واعترف قائد ليون قائلاً «من الغريب أن افكر انها ستكون مباراتي الاخيرة هنا. من المحزن الرحيل في ملعب فارغ من دون جماهير».

ولم يستجب المهاجم الدولي ابن الـ27 عاماً لرغبات ليون بتمديد عقده، بعدما أمضى معه أربعة أعوام ونصف العام إثر انتقاله من مانشستر يونايتد الانجليزي في يناير 2017.

وعندما سُئل عن وجهته المستقبلية، أصر ديباي على أنه يريد «الذهاب إلى أفضل ناديين أو ثلاثة أندية في الدوريات الخمس الكبرى»، متحدثاً عن أندية «سبق لها ان أبدت اهتمامها»، من بينها برشلونة الاسباني. ويأمل ديباي أن يناقش مستقبله بنفسه بعدما تخلى عن وكيل أعماله، وبمساعدة بعض المحامين، وقال «أريد السيطرة على الامور، وأن أعرف على ماذا أوقع. أعرف ماذا أريد».

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