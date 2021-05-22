صنداونز يتوعد الأهلي في أبطال إفريقيا

المصدر: القاهرة ■ أ.ف.ب

يمني الأهلي المصري نفسه بالعودة من بريتوريا ببطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، عندما يواجه اليوم مضيفه ماميلودي صنداونز وهو متفوّق عليه بهدفين، على غرار شباب بلوزداد الجزائري المتقدّم على الترجي التونسي، بينما يتطلع الوداد المغربي لتخطي مولودية الجزائر بعد تعادلهما 1-1 لبلوغ النهائي في عقر داره.

ويخشى حامل اللقب استفاقة مضيفه ماميلودي الجنوب إفريقي على ملعب لوكاس موريبي، ولاسيما أن الأخير يمتلك كل مقوّمات التتويج بقيادة مدربه منغكيتي مانكوبا ووجود نجمه الاوروغوياني غاستون سيرينو وعودة هدافه تيمبا زواني.

ويثق منغكيتي في قدرة فريقه على قلب الطاولة على الأهلي، وقال في تصريح صحافي «بتقليل الأخطاء، أؤمن بقدرتنا على تحقيق النتيجة التي نريد، وعلى الرغم من ذلك أعرف صعوبة المهمة».

ويعوّل الأهلي على معرفة مدربه بيتسو موسيماني بفريقه السابق، إلى تمرس لاعبيه في البطولة القارية ولاسيما الحارس محمد الشناوي ومحمد مجدي (أفشة) وعمرو السولية والمدافع المغربي بدر بانون، كما يأمل الجنوب إفريقي أن يكون الظهير التونسي علي معلول في أتم الجاهزية لخوض المباراة إثر غياب بداعي الاصابة.

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