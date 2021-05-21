شالكه يقرر الاستغناء عن 10 لاعبين

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

واصل فريق شالكه الألماني لكرة القدم عملية إعادة بناء الفريق لدوري الدرجة الثانية، بعدما أعلن أمس أن 10 لاعبين سيتم الاستغناء عنهم عندما تنتهي عقودهم بنهاية الموسم. وذكر النادي أن الهبوط يُنهي عقود بنيامين ستامبولي وباستيان أوزكيبا، بينما لن يتم تجديد عقود لاعبين آخرين، من بينهم شكودران موستافي، الفائز بكأس العالم، بجانب ستيفن سكرزيبسكي، وأليساندرو شوبف، ونبيل بن طالب.

وسيعود اللاعبون المعارون لأنديتهم، وهم ويليام (فولفسبورغ)، وجونكالو باسينسيا وفريدريك روينو (آينتراخت فرانكفورت) وكيليان لودفيج (سالزبورغ).

ولم يتم ضم الثنائي المخضرم كلاس يان هونتيلار والمدافع سياد كولاسيناك، اللذين عادا لشالكه في يناير، الى القائمة، وذكرت وسائل الإعلام أن النادي يريد الإبقاء على الثنائي.

وذكر شالكه أن مدرب اللياقة كويرين لوبيرت، وأخصائي التغذية ويبك-ماريا شيلسمان، والطبيب دينيس شميتز، سيتركون النادي بمحض إرادتهم، خصوصاً أن شالكه ضمن احتلال المركز الأخير بالدوري الألماني الذي يختتم غداً.

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