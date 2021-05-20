خسارة قاسية للعراق في «ملحق» مونديال الصالات

المصدر: محمد فاضل ■ خورفكان

فاز منتخب تايلاند لكرة قدم الصالات على نظيره العراقي 7-2 في مباراة الذهاب، التي أقيمت في نادي خورفكان، أمس، وقادها الحكمان الإماراتي فهد بدر الحوسني، والإيراني إبراهيم ميهرا، ضمن منافسات الملحق المؤدي لنهائيات كأس العالم، التي ستقام في ليتوانيا سبتمبر المقبل.

وبهذه النتيجة، يضع تايلاند قدماً في الطريق نحو التأهل الرسمي للمونديال، بانتظار مواجهة الثلاثاء المقبل بين المنتخبين في مباراة الإياب.

وفي البطولة نفسها، يلتقي منتخبا لبنان وفيتنام، بعد غدٍ، في مباراة الذهاب، على أن يلتقيا في الإياب الثلاثاء المقبل.

وتستضيف الإمارات منافسات الملحق بإشراف اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات في القاعة الرياضية لنادي خورفكان، بالتعاون مع الاتحاد الاآسيوي للعبة.

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