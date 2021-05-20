فاز بكأس إيطاليا مع الأب والإبن.. بوفون ضد عقارب الساعة

المصدر: متابعات - محمد الحتو

يمضي أسطورة حراسة المرمى الإيطالية جينالويجي بوفون ضد عقارب الساعة بتسجيله مزيداً من الأرقام القياسية في عالم الساحرة المستديرة على الرغم من بلوغه الـ 43 من عمره.

وذكرت شبكة "راي سبورت" الإيطالية بأن بوفون الذي توج، الأربعاء، مع يوفنتوس بكأس ايطاليا على حساب أتلانتا في المباراة النهائية 2-1، فرض نفسه ماكينة للألقاب وصاحب أرقام فريدة خصوصاً أنه فاز بالكأس مع زميله الحالي في الفريق فيديريكو كييزا (23 عام)، وقبلها توج به مع والد الأخير إنريكو كييزا في مايو 1999، عندما لم يكن فيديريكو يبلغ من العمر عامين".

وشاءت الصدف أن يقود كييزا الصغير فريق السيدة العجوز للفوز باللقب بتسجيله هدف الفوز فيما تكفل ديان كولوسيفسكي بالهدف الأول.

وكشف كييزا بعد المباراة عما دار بينه وبين بوفون قائلاً: "قبل المباراة أخبرت جيجي أنه فاز بالكثير من الألقاب، لكنه توج بهذا مع والدي، والآن يمكنك الفوز به معي! إنه أسطورة وسنفتقده حقًا".

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