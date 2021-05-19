مشروع لعودة الجمهور المصري إلى الملاعب الشهر المقبل

المصدر: القاهرة ■ د.ب.أ

قال رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أحمد مجاهد، إنه «جهز مشروعاً لعرضه على الجهات المختصّة لعودة الجماهير إلى المباريات بنسب محددة خلال شهر يونيو المقبل».

وأوضح مجاهد أن «نسبة حضور الجماهير للمباريات ستتوقف على سعة الاستادات المختلفة».

وأضاف مجاهد في تصريحات لقناة «أون تايم سبورت» التلفزيونية، نشرتها بوابة «الأهرام»، امس، أن «التطعيم باللقاح المضاد لفيروس (كورونا) المستجد سيكون شرطاً أساسياً لحضور مباريات الدوري في الفترة المقبلة، من أجل الحفاظ على أرواح الجماهير».

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