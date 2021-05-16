بالصور: حكم مباراة الأهلي وصن داونز يتغاضى عن ضربة جزاء

المصدر: متابعات - محمد الحتو

فاجأ الحكم السنغالي ماجيتي نداي الجماهير بعدم احتساب ضربة جزاء لمصلحة الأهلي المصري خلال مباراته مع ضيفه صن داونز الجنوب إفريقي، السبت، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم التي انتهت أهلاوية بهدفين نظيفين.

وكان نداي قد تغاضى عن احتساب ضربة الجزاء عند الدقيقة 35 حين قفز الأوغندي دينيس أونيانغو حارس صن داونز لالتقاط الكرة لكنه ركل بقدمه ظهر مهاجم الأهلي، محمد شريف الذي فوجئ بالحكم يحتسب الحالة خطأ عليه وسط دهشة زملاءه والجهاز الفني.

وتداول جمهور الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للحالة مستاءين من الصافرة الإفريقية في ظل غياب (الفار).

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قرر عدم استخدام تقنية الفيديو (الفار) في مباريات ربع نهائي دوري الأبطال.

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