الأوضاع في كولومبيا تهدّد إقامة «كوبا-أميركا» في موعدها

المصدر: بوغوتا ■ أ.ف.ب

تغطّي سحابة من الشكوك سماء «كوبا-أميركا 2021» قبل أقل من شهر على انطلاقها في الأرجنتين وكولومبيا، رغم تأكيد المضيفَين، حتى الساعة، التزامهما بواجباتهما.

في كولومبيا، تهزّ احتجاجات دامية البلاد منذ أسبوعين، على خلفية زيادة ضريبة القيمة المضافة، وتوسيع قاعدة الضريبة على الدخل. وبات من الصعب تخيّل تنظيم البطولة المؤجلة من العام الماضي بسبب فيروس «كورونا»، في ميديين، كالي، بوغوتا وبارانكيا، التي تستضيف النهائي في 10 يوليو المقبل. وتعثر العديد من المباريات في الفترة الأخيرة بكولومبيا، بينها لقاءات في كأس ليبرتادوريس.

ولم يتطرّق الاتحاد القاري (كونميبول) إلى مسألة البطولة بطريقة مباشرة، بحسب مصدر داخلي لوكالة «فرانس برس». لكن تقارير أشارت إلى جاهزية دول أخرى لتعويض كولومبيا.

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