قائد صن داونز يذكّر الأهلي المصري بالخمسة.. ويتحدى موسيماني

المصدر: متابعات - محمد الحتو

رفع هلومفو كيكانا قائد فريق صن داونز الجنوب إفريقي نبرة التحدي قبل مباراة فريقه مع الأهلي المصري، السبت، في القاهرة، ضمن دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، مشدداً على أن فريقه سيحتفل بالفوز على مدرب الأهلي حالياً بيتسو موسيماني الذي سبق له تدريب صن داونز وقاده لإنجازات مهمة.

وقال كيكانا في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المصرية ومنها موقع "بطولات": "ستكون مباراة مؤثرة للأهلي وصن داونز لأنك إذا راجعت المواجهات السابقة، فقد خسر الأهلي أمامنا صفر-5، (النسخة قبل الماضية)، ولا أعتقد أنهم سعداء بهذه النتيجة".

وأضاف: "متأكد من أنهم سيأتون إلينا وهم يعلمون جيداً أننا هزمناهم وسيحاولون بكل الوسائل الانتقام من ذلك لأنهم لم يكونوا سعداء بذلك".

وأكمل: "الفارق الوحيد الآن هو أن الأهلي يمتلك بيتسو موسيماني كمدرب، يلعبون بنفس الفلسفة، اللاعبون الذين عملوا معه في صن داونز سيفهمون ذلك.. ولكن علينا الاحتفال أمام ميتسو والأهلي لأنها مباراة لطالما كنا نريدها، نحن بحاجة إلى الاحتفال".

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