أغرب حالة في كرة القدم.. وقت مدافع مانشستر يونايتد من ذهب!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

سجلت مباراة مانشستر يونايتد وضيفه ليستر سيتي، الثلاثاء، في الجولة 36 للدوري الإنجليزي حالة غريبة على ملاعب كرة القدم بعدما ظهر لاعب مانشستر أكسيل توانزيبي في الملعب مرتدياً ساعد يد إلكترونية وهو ما تمنعه لوائح الاتحاد الدولي للعبة لكونها تعتبر قطعة صلبة قد تؤذي اللاعبين في الملعب أثناء الالتحامات.

وكانت الصدمة الكبرى أن طاقم التحكيم لم يلاحظ ارتداء اللاعب للساعة، إذ عادة ما يقوم الحكام بفحص اللاعبين قبل دخولهم للملعب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة في "تويتر" متساءلين: "هل وقت مدافع مانشستر يونايتد أكسيل توانزيبي من ذهب؟ لدرجة أنه لا يستطيع خلعها خلال المباراة أم أنه

يذكر أن المباراة انتهت لمصلحة ليستر سيتي 2-1 ليعزز الفائز من حظوظه في حجز مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

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