فيديو: الأهلي يتقدم بلمسة صلاح والزمالك يرد بـ"هدف التسريحة"

المصدر:
  • متابعات - محمد الحتو
التاريخ:

تعادل الأهلي والزمالك 1-1، الاثنين، في قمة الدوري المصري لكرة القدم ضمن الجولة الـ21، التي اقيمت على استاد الثاهرة واتسمت بالفنيات العالية من نجوم كلا الفريقين.

وكان الأهلي البادئ بالتسجيل عن طريق البديل صلاح محسن (72)، وعادل للزمالك المحترف التونسي فرجاني ساسي الذي احتفل بهدفه على طريقته الخاصة بتسريح شعره (80).

ويحتل الزمالك صدارة الترتيب برصيد 45 نقطة من 21 مباراة، فيما رفع الأهلي رصيده في الوصافة بـ41 نقطة من 19 مواجهة.

 

طباعة
أعلى