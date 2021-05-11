فيديو: الأهلي يتقدم بلمسة صلاح والزمالك يرد بـ"هدف التسريحة"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تعادل الأهلي والزمالك 1-1، الاثنين، في قمة الدوري المصري لكرة القدم ضمن الجولة الـ21، التي اقيمت على استاد الثاهرة واتسمت بالفنيات العالية من نجوم كلا الفريقين.

وكان الأهلي البادئ بالتسجيل عن طريق البديل صلاح محسن (72)، وعادل للزمالك المحترف التونسي فرجاني ساسي الذي احتفل بهدفه على طريقته الخاصة بتسريح شعره (80).

ويحتل الزمالك صدارة الترتيب برصيد 45 نقطة من 21 مباراة، فيما رفع الأهلي رصيده في الوصافة بـ41 نقطة من 19 مواجهة.

هدف ساسي فى مرمي الاهلي pic.twitter.com/J7u5lePioP — مباريات اليوم (@Koraonc) May 10, 2021

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news