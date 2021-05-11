إصابة إبراهيموفيتش قبل 5 أسابيع من انطلاق كأس أوروبا

المصدر: روما ■ أ.ف.ب

أصيب مهاجم ميلان، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، في ركبته في لقاء القمة ضد يوفنتوس (3-صفر) في الدوري الإيطالي، أول من أمس، وذلك قبل خمسة أسابيع من مباراة منتخب بلاده الأولى ضد إسبانيا في كأس أوروبا 2020.

وشعر زلاتان (39 عاماً) بألم لدى محاولته السيطرة على إحدى الكرات المشتركة مع المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت، وبقي في الملعب نحو دقيقتين، قبل أن يخرج ويحلّ الكرواتي انتي ريبيتش بدلاً منه في الدقيقة 66. وستخوض السويد أولى مبارياتها في النهائيات القارية في 14 يونيو المقبل ضد إسبانيا.

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