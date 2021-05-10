بيع قميص للأسطورة جوردان في المزاد بأكثر من مليون دولار

المصدر: لوس أنجلوس ■ أ.ف.ب

أعلنت دار «هيرتدج اوكشنز» أن قميصاً ارتداه أسطورة كرة السلة الأميركية، مايكل جوردان، عندما كان يدافع عن ألوان جامعة نورث كارولينا في موسم 1982-1983، بيع بمبلغ 1.38 مليون دولار في مزاد علني.

وقال مدير المبيعات، كريس آيفي، في بيان: «نحن فخورون جداً بتحطيم الرقم القياسي لقميص ارتداه جوردان. لفهم قيمة القميص رقم 23 باللونين الأزرق والأبيض، من الضروري معرفة أنه القميص الذي كان يرتديه جوردان في صورة على غلاف مجلة سبورتينغ نيوز في مارس 1983 التي اختارت وقتها النجم المستقبلي لشيكاغو بولز، أفصل لاعب في بطولة الجامعات». وجلب القميص نفسه 63 ألفاً و500 دولار خلال بيعه في مزاد في عام 1999، وتوقعت «هيرتدج» أن يبلغ سعره هذه المرة نحو مليون دولار. وكان الرقم القياسي السابق في بخصوص بيع قميص وسروال قصير لجوردان بلغ 480 ألف دولار في أكتوبر الماضي خلال بيع بدلة رياضية لشيكاغو بولز، تعود إلى موسم 1986-1987 الذي توج خلاله أفضل مسجل في الدوري، وأقصي من قبل بوسطن سلتيكس من الدور الأول للـ«بلاي أوف».

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