صدمة لجمهور ليفربول.. محمد صلاح يصنع وماني يسجل!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت شبكة "أوبتا" العالمية المختصة بإحصاءات مباريات كرة القدم بأن الهدف الذي صنعه النجم المصري محمد صلاح لزميله السنغالي ساديو ماني في المباراة التي فاز فيها ليفربول على ضيفه ساوثهامبتون 2-صفر، السبت، في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي، هو الأول الذي يشترك فيه الثنائي معا هذا الموسم في "البريميرليغ".

وأوضحت الشبكة أن آخر هدف اشترك فيه صلاح مع ماني في الدوري الإنجليزي يعود إلى يونيو 2020 يمرمى كريستال بالاس.

وكان صلاح قد مرر كرة عرضية إلى ماني في مباراة ساوثهامبتون حلّق خلفها السنغالي وغمزها برأسه في الشباك (31) فيما أحرز الإسباني تياغو ألكانتارا الهدف الثاني في الزفير الأخير للمباراة.

ويعتبر غياب التفاهم بين صلاح وماني في الموسم الحالي أحد أبرز العوامل التي أثرت سلباً في أداء ليفربول وجعلته يفقد لقب الدوري والخروج كذلك من سباق المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا ما يعني أن الفريق دفع ثمن حالة الانسجام بين النجمين المصري والسنغالي.

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