«طوكيو 2020»: لا شيء يمنع إقامة الألعاب الأولمبية
أكّد نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الأسترالي جون كوتس، أمس، أن «لا شيء يمنع إقامة دورة ألعاب طوكيو الأولمبية، على الرغم من المخاطر جرّاء جائحة (كوفيد-19)». وردّ كوتس على سؤال لوكالة «فرانس برس» عما إذا كان ثمة سيناريو لتأجيل الألعاب المقرّرة أن تنطلق في 23 يوليو المقبل، مرّة جديدة أو إلغائها بقوله: «كلا.. لا وجود (لهكذا سيناريو)».
وأضاف على هامش الاجتماع السنوي للجنة الأولمبية الأسترالية: «أفصح رئيس الوزراء الياباني بذلك إلى رئيس الولايات المتحدة قبل أسبوعين أو ثلاثة، ولايزال يقول ذلك إلى اللجنة الأولمبية الدولية». وتابع: «نواصل العمل معه (رئيس وزراء اليابان يوشيهيدي سوغا) في ما يتعلق بجميع الإجراءات الصحية.. الأمور تسير كما يجب».
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