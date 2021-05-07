​تشيلسي يقرر تصحيح خطأ مورينيو مع محمد صلاح

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، الجمعة، بأن الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي الإنجليزي قرر تصحيح الخطأ الذي ارتكبه البرتغالي جوزيه مورينيو بالاستغناء عن خدمات المصري محمد صلاح عندما كان مدرباً للنادي اللندني في 2015، وذلك من خلال استقطابه مجدداً في اعتباراً من الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة إن محمد صلاح ضمن أبرز الخيارات التي رصدها توخيل لتعزيز صفوف تشيلسي في الموسم المقبل، إلى جانب النرويجي إيرلينغ هالاند نجم بوروسيا دورتموند، والبلجيكي روميلو لوكاكو مُهاجم إنتر ميلان.

وانضم تشيلسي إلى عدد من الأندية التي سبق وأعربت عن رغبتها في الحصول على ورقة صلاح يتقدمها ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين وباريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني.

وكان صلاح الذي خطف الأنظار مع بازل السويسري، قد لعب بقميص تشيلسي بقيادة مورينيو الذي لم يمنحه الفرصة الكافية لإثبات وجوده ليقرر النادي إعارته إلى فيورنتينا وبعده روما الإيطاليين، فكانت للأخير نظرة بعيدة المدى بشراءه بشكل نهائي وباعه إلى ليفربول مقابل 42 مليون يورو في 2017.

وينتهي عقد التجم المصري مع ليفربول في يونيو 2023، ولا تقل قيمته السوقية حالياً عن 80 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن تشيلسي حقق في الموسم الحالي نجاحاً باهراً بقيادة توخيل الذي حل بديلاً للمدرب السابق فرانك لامبارد وانتشل الفريق من مرحلة السقوط إلى السحاب، إذ يحل الفريق حالياً بين الأربعة الكبار في الدوري الإنجليزي حتى الآن وينتظره خوض نهائيين الأول أمام ليستر سيتي على كأس الرابطة الانجليزية، والثاني والأهم أمام مانشستر سيتي على لقب دوري أبطال أوروبا.

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