المدرب البرتغالي الشهير بواش يحترف «رالي السيارات»

المصدر: بورتو -د.ب.أ

يسجل البرتغالي أندري فياش بواش، المدرب السابق لبورتو، وتشلسي وتوتنهام الإنجليزيين، ومرسيليا الفرنسي لكرة القدم، بداياته الاحترافية في بطولة العالم للراليات بمشاركته هذا الشهر في رالي البرتغال، بحسب ما أعلن المنظمون.

وقال منظمو بطولة العالم، في بيان، إن «أحد أكثر الأمور المثيرة للاهتمام في البرتغال ستكون محجوزة للسيارة رقم 57، بقيادة أندري فياش بواش. والذي كان من أشد المعجبين بالراليات منذ فترة، وسيسجل بدايته في بطولة العالم للراليات (دبليو آر سي)». ولايزال ابن الـ43 عاماً من دون وظيفة منذ إقالته من مرسيليا في فبراير الماضي. وسبق له أن شارك في 2018 برالي دكار الصحراوي، لكنه انسحب بسبب إصابة في الظهر عانى منها لفترة.

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