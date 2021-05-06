لاعبو سان جيرمان: الحكم أهاننا

المصدر: مانشستر - أ.ف.ب

أقدم الحكم الهولندي بيورن كايبرز، الذي أدار مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أول من أمس، على إهانة لاعبي فريق العاصمة الفرنسية.

وقال الإسباني أندر هيريرا، لقناة «أر إم سي سبورت» إثر خروج فريقه من المسابقة: «أريد أن أقول شيئاً: «نتحدث عن الاحترام مع الحكام»، لكنه قال: «أغرب عن وجهي (باستخدام عبارة نابية) إلى (الأرجنتيني) لياندرو باريديس. إذا قلنا نحن ذلك، نُعاقب لثلاث أو أربع مباريات»، فيما أكد الإيطالي ماركو فيراتي: «أنا أيضاً سمعته، قال لي (اللعنة عليك). إذا قلتُ أنا ذلك، سأعاقب 10 مباريات».

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