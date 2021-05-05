قرار تاريخي صادر عن نادي تشيلسي.. "غير مسبوق عالمياً"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

أصدر نادي تشيلسي الإنجليزي قراراً تاريخياً غير مسبوق في أندية العالم يفيد بمشاركة الجمهور في قرارات النادي، وذلك بعد مهاجمة جماهير "البلوز" لمجلس الإدارة بسبب إعلانه السابق بالمشاركة في تأسيس دوري السوبر الأوروبي دون العودة إلى المشجعين، وهي البطولة التي ماتت قبل أن تولد بعد الرفض والاحتجاج العالمي لفكرة البطولة من الأساس.

وقال تشيلسي في بيان رسمي على حسابه في "تويتر": "يعلن النادي أنه اعتبارا من الأول من يوليو، سيحضر مشجعون في اجتماعات مجلس إدارة النادي"، موضحاً أن "ثلاثة مستشارين من المشجعين يتم اختيارهم من خلال الانتخاب والاختيار، في اجتماعات مجلس الإدارة، لضمان اعتبار المشاعر العامة للجمهور، جزءاً من عملية صناعة القرار في النادي".

وأوضح النادي: "سيتشاور النادي الآن مع منتدى المشجعين والعديد من روابط التشجيع غير الرسمية، لمناقشة العملية المقترحة للنادي لاختيار المستشارين الداعمين الثلاثة، ومعايير الترشيحات والاختيار ستضمن أن المشجع المختار ممثل لقاعدة من المشجعين، وسيتم إجراء اختيار جديد قبل بداية كل موسم".

أشار النادي إلى أنه: "سيطلب من المرشحين الناجحين الدخول في اتفاقية سرية (عدم إفشاء أسرار الاجتماع)، مماثلة في نطاقها لالتزامات السرية الخاصة بعضو مجلس الإدارة، ولن يكون للمستشارين الداعمين أي حقوق تصويت، ولن يشاركوا في أي اجتماعات تتعلق باللاعبين والموظفين والأكاديمية".

يذكر أن تشيلسي يحقق نجاحات كبيرة في الموسم الحالي بقيادة المدرب الجديد الألماني توخيل الذي يقود الفريق لتحقيق إحدى المراكز الأربعة المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في النسخة المقبلة، كما يسعى مع "البلوز" لبلوغ نهائي الأبطال من خلال خوض مباراة الإياب الحاسمة في نصف النهائي أمام ريال مدريد (الأربعاء الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات)، فضلاً عن تأهل تشيلسي أيضاً للمباراة النهائية لكأس الرابطة الانجليزي لمواجهة ليستر سيتي.

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