ألف مشجع لنادي برشلونة يحجزون مكانا لدفنهم داخل الملعب

ستتاح لمشجعي نادي برشلونة قريباً فرصة البقاء بالقرب من ناديهم المفضل حتى بعد وفاتهم؛ وقد بادر بالفعل أكثر من 1000 مشجع بالتسجيل في هذه المبادرة.

فقد كشف النادي الإسباني العريق مؤخراً عن مشروع "ميموريال إف سي برشلونة " (Memorial FC Barcelona)، وهو مساحة مخصصة داخل ملعب "سبوتيفاي كامب نو" تتيح للمشجعين حفظ رفاتهم (بعد حرق الجثث) على بعد خطوات قليلة من أرضية الملعب.

ووفقاً لصحيفة "ذا غارديان"، حجز أكثر من 1000 مشجع أماكنهم بالفعل، بمن فيهم لاعبون سابقون وأقارب لشخصيات بارزة في تاريخ النادي.

وستمتد هذه المساحة التذكارية على مساحة تقارب 1500 متر مربع، وتضم 26 ألف حجرة مخصصة لحفظ الرفات.

وستزدان المساحة بجداريات تحتفي بتاريخ نادي برشلونة الممتد على مدار 125 عاماً، حيث ستوضع أوعية الرفات خلف هذه الأعمال الفنية. وبإمكان المشجعين من جميع أنحاء العالم حجز مكان لهم، حتى وإن لم يكونوا أعضاء رسميين في النادي.

وأوضحت ماريا إيلينا فورت، نائبة رئيس النادي، أن فكرة الراحة الأبدية بالقرب من الملعب كانت حلماً راود أجيالاً من المشجعين. وقالت فورت: "عندما توفي جدي قبل سنوات طويلة، كان كل ما يتمناه هو أن يُدفن بجوار ملعب برشلونة، ليتمكن من سماع أصوات الجماهير عند تسجيل الأهداف حتى في حياته الأخرى. الكثير من المشجعين يحلمون بالأمر ذاته".

ومع ذلك، فإن الحصول على مثوى أخير في ملعب "كامب نو" ليس بالأمر الرخيص.

وبحسب الشركة المشغلة للمشروع تبدأ الأسعار من 2490 يورو (2744 دولار) لمدة 10 سنوات، وتصل إلى 4990 يورو (5500 دولار) لمدة 25 عاماً، و5990 يورو (6602 دولار) لمدة 50 عاماً.

وتضاف إلى هذه التكاليف رسوم صيانة سنوية قدرها 70 يورو، و180 يورو ثمن وعاء الرفات الرسمي، بالإضافة إلى لوحات تذكارية تتراوح أسعارها بين 490 و1040 يورو. كما ذكرت صحيفة "ذا غارديان" وجود خيار بتكلفة 10 آلاف يورو (11022.دولار) يتيح للمشجعين حجز مساحة مخصصة "إلى الأبد"، رغم أن هذا الخيار غير مدرج في قائمة الأسعار المعلنة من قِبل الجهة المشغلة.

وسبق لنوادي أخرى تطبيق فكرة تخصيص مساحات تذكارية داخل الملعب؛ من ضمنها أتلتيكو مدريد، وريال بيتيس، وإسبانيول.

ومن المتوقع أيضاً أن يدرّ هذا المشروع التذكاري إيراداتٍ للنادي، في وقت يواصل فيه برشلونة عملية إعادة تطوير ملعب "كامب نو" المكلفة للغاية. فقد بدأت أعمال البناء في عام 2023 بميزانية قدرها 900 مليون يورو، لكن التقارير تشير إلى ارتفاع التكاليف لتصل إلى قرابة ملياري يورو، وذلك بسبب تأخيرات وتعقيدات أخرى.