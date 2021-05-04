بالفيديو: هدف روبيرتو كارلوس المصري بمرمى الأهلي على أرض المحلة

المصدر: متابعات - محمد الحتو

خسر الأهلي أمام مضيفه غزل المحلة بهدف دون مقابل، الإثنين، في الدوري المصري لكرة القدم، ليهدر "الشياطين الحمر" خمس نقاط في جولتين على التوالي، بعدما كان قد تعادل في المباراة الماضية أمام الجونة 1-1.

وأحرز هدف غزل المحلة النجم أشرف سيد في الدقيقة 35 من تسديدة صاروخية بعد تنفيذه ضربة حرة مباشرة، إذ تم تحريك الكرة له من مسافة بعيدة فاندفع نحوها وأطلقها على يمين الحارس الدولي محمد الشناوي في مشهد يعيد للأذهان الطريقة التي كان البرازيلي روبيرتو كارلوس يسجل فيها الأهداف لمصلحة ريال مدريد ومنتخب السامبا من حيث التكنيك وقوة تصويب الكرات بارتفاع متوسط وثابت نحو المرمى.

وبهذه النتيجة واصل الأهلي احتلال المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة من 17 مباراة، فيما يتصدر غريمه التقليدي البطولة برصيد 41 نقطة من 19 مباراة، أما غزل المحلة فيحتل حالياً المركز الثامن برصيد 27 نقطة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news