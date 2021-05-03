بالصور: قائد فريق أوروبي يستجيب لطلب طفله ويفاجئ الجميع لحظة التتويج بالدوري!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

فاجأ مهاجم زينيت الروسي آرتيم دزيوبا المراقبين بتقدمه إلى منصة التتويج مرتدياً بدلة "ديدبول" -البطل الخارق الشهير في فيلم أميركي- وذلك بعد إعلان فريقه بطلاً للدوري الروسي لكرة القدم إثر فوزه على لوكوموتيف موسكو "الوصيف" بنتيجة خارقة أيضاً 6-1.



ونقل موقع "العربية نت" تصريحات للاعب: "لم أرتدِ هذا الزي منذ زمن طويل، إنه لقبنا الثالث على التوالي، يمكنني أن أسمح لنفسي بفرصة ارتدائه، لطالما رغبت في ذلك، لكن خلال فوزنا باللقب الثاني تواليا لم أجرؤ، وخلال البطولة الأولى لم يكن هناك وقت لذلك".

وأضاف: يمكن لـ(ديدبول) أن يفعل كل شيء، كالذي حققناه، لذلك أنا بطل خارق، سأخلعه بمجرد وصولي إلى غرفة خلق الملابس، الجو حار، كدت أن أختنق بسببه.

يذكر أن مهاجم زينيت الروسي الذي استبعد من منتخب روسيا بسبب فيديو فاضح اصطحب معه ابنه إلى منصة التتويج، وأوضحت تقارير روسية بأن طفله طلب منه ارتداء هذا الزي لحظة التتويج.

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