إنتر يتوج بالدوري الإيطالي للمرة الـ19 في تاريخه

المصدر: وكالات

توج إنتر بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، قبل نهاية البطولة بأربع مراحل، عقب تعادل أتالانتا 1 / 1 مع مضيفه ساسولو اليوم الأحد في المرحلة الرابعة والثلاثين للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز لاتسيو على ضيفه جنوه 4 / 3، فيما تعادل نابولي مع ضيفه كالياري 1 / 1، وبولونيا مع ضيفه فيورنتينا 3 / 3.

وبات أتالانتا في المركز الثاني برصيد 69 نقطة، متساويا في نفس الرصيد مع ميلان، صاحب المركز الثالث، بفارق 13 نقطة خلف إنتر (المتصدر)، فيما ارتفع رصيد ساسولو إلى 53 نقطة في المركز الثامن.

وبذلك، ضمن إنتر تتويجه باللقب للمرة التاسعة عشر في تاريخه، ليستعيد البطولة التي غابت عن خزائنه منذ موسم 2009 / 2010، ويكسر احتكار يوفنتوس للقب الذي استمر خلال المواسم التسعة الأخيرة، بعدما أصبح من المستحيل وصول أي من فرق البطولة إلى رصيد 82 نقطة، الذي يمتلكه الفريق الملقب بـ(الأفاعي) حاليا.

وعلى ستاد (مايي)، اضطر أتالانتا للعب بعشرة لاعبين عقب طرد حارس مرماه بييرلويجي جوليني في الدقيقة 22، لكنه افتتح التسجيل رغم النقص العددي عبر لاعبه الألماني روبن جوسينس في الدقيقة 32.

تمكن ساسولو من تعديل النتيجة، عب تسجيل دومينيكو بيراردي هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 52 من ركلة جزاء، فيما أهدر أتالانتا فرصة معاودة التقدم، بعدما أضاع لاعبه الكولومبي لويس مورييل ركلة جزاء في الدقيقة 76، تسبب فيها البرازيلي مارلون سانتوس مدافع ساسولو، الذي نال على إثرها بطاقة حمراء لحصوله على الإنذار الثاني.

وأضاع نابولي نقطتين ثمينتين في صراعه للتواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في ترتيب المسابقة، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بتعادله في اللحظات الأخيرة 1 / 1 مع مضيفه كالياري.

بقي نابولي في المركز الرابع (مؤقتا) في ترتيب المسابقة برصيد 67 نقطة، بفارق نقطة أمام يوفنتوس، صاحب المركز الخامس، الذي ربما يتقدم للمركز الرابع، حال فوزه على مضيفه أودينيزي في وقت لاحق اليوم بنفس المرحلة.

في المقابل، ارتفع رصيد كالياري، الذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الرابعة على التوالي في البطولة، إلى 32 نقطة في المركز السادس عشر (مؤقتا)، بفارق نقطة وحيدة أمام مراكز الهبوط.

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