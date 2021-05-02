محمد صلاح: لا أحد يتحدث معي في ليفربول!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشف المصري محمد صلاح بأن أحداً لم يتحدث معه في نادي ليفربول الإنجليزي حول تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2023، مشيراً إلى أنه لا يمكنه قول الكثير في هذا الشأن لوسائل الإعلام.

ونقل موقع "سكاي نيوز عربية" تصريحات لمحمد صلاح لشبكة "سكاي سبورتس" قال فيها: "تجديد العقد مع ليفربول؟"لا أحد في النادي يتحدث معي عن أي شيء، لذلك، أنا لا أعرف".

وأضاف: "طموحاتي مع ليفربول؟ أريد الظفر بـلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى، وأريد الفوز مجددا بدوري أبطال أوروبا.. الفوز أمر عظيم، أنا فقط أحاول الفوز بالألقاب مراراً وتكراراً.. حصد البطولات جزء من مهمتنا".

يذكر أن محمد صلاح (28 سنة) التحق بنادي ليفربول قادماً من روما الإيطالي في صيف 2017 مقابل 45 مليون يورو، وبات يساوي في سوق الانتقالات أكثر من 100 مليون يورو بعد المستوى المبهر الذي يقدمه مع "الريدز".

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