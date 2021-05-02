فيديو من ملاعب كرة القدم ممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للإصابة الخطيرة التي تعرض لها الإسباني ماثيو موري مدافع بروسيا دورتموند، أمس السبت، خلال مباراة هولشتاين كيل في نصف نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم.

وأظهر الفيديو اللاعب موري وهو يركض خلف خصمه محاولاً قطع الكرة لكنه ضغط بساقه على الأرض بشكل خاطئ ليتعرض على ما يبدو إلى خلع عند مفصل الركبة، فتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج والخضوع لمزيد من الفحوصات، في وقت كان النجم الشاب إيرلينغ هالاند يراقب حالة زميله بدهشة وقلق لشدة خطورة المشهد.

MADRE DE DIOS LO QUE LE ACABA DE PASAR A MATEU MOREY 😱😱 Ojalá sea lo menos posible pero tiene pinta de haberse destrozado la rodilla entera... pic.twitter.com/73GQurlKFs — Forza Atleti (@Alberto1903_1) May 1, 2021

La reacción de Erling Håland al ver la lesión de Mateu Morey lo dice todo.



Pavor.pic.twitter.com/IXCRJxQVtW — Andrés Weiss (@andresweiss_) May 1, 2021

وكان بوروسيا دورتموند قد هزم هولشتاين بخماسية نظيفة ليتأهل إلى نهائي كأس ألمانيا.

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