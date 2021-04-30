كومان يهين حكم مباراة غرناطة بعبارة قاسية.. وتنتظره عقوبة أكبر من الطرد

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية بأن البطاقة الحمراء التي تلقاها الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة خلال مباراة فريقه أمام غرناطة، أمس الخميس، في الجولة 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم وخسرها البارسا 1-2، سببها استفزاز طاقم التحكيم بعبارات مهينة.

وقالت الصحيفة إن كومان قال للحكم الرابع: "يا لها من شخصية!"، مشيرة إلى أن كومان سيتعرض إلى عقوبة قد تفوق الطرد من خلال إيقافه بين مباراة واحدة وثلاث مباريات، وفقاً للوائح الاسبانية.

وكان برشلونة قد فرط في ثلاث نقاط مهمة قبل خمس جولات على نهاية البطولة كانت ستقوده إلى صدارة الترتيب لكن رصيده تجمد عند 71 نقطة متساوياً مع ريال مدريد ومتأخراً عن أتلتيكو مدريد المتصدر بـ73 نقطة.

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