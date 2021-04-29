الاتحاد الإنجليزي للرجبي يقاطع وسائل التواصل الإجتماعي

المصدر: وكالات

تنضم لعبة الرجبي في إنجلترا إلى كرة القدم ورياضات أخرى في مقاطعة وسائل التواصل الإجتماعي عطلة نهاية هذا الاسبوع في موقف موحد ضد العنصرية والتمييز. وأعلن الاتحاد الإنجليزي للرجبي اليوم أن جميع قنواته عبر وسائل التواصل ستخضع للحجب بشكل مؤقت. وستنضم الأندية المنافسة في الدوري المحلي ودوري البطولة الإنجليزية إلى المقاطعة بجانب أندية الدوري الممتاز.

وأوضح البيان الصادر عن الاتحاد الإنجليزي أن "مشهد التضامن ضد العنصرية عبر الانترنت" سيكون بين عصر الجمعة ومساء الاثنين، ويتضمن مساندة الاتحاد الإنجليزي للرجبي لكرة القدم ولعبة الكريكيت في إنجلترا وويلز.

وكتبت سارا هانتر قائدة المنتخب الإنجليزي للسيدات قبل المواجهة أمام فرنسا غدا "لا ينبغي أن يتعرض محترف أو شخص رياضي للإهانة، العنصرية أو التحرش عبر وسائل التواصل الإجتماعي". وأضافت "لقد شاهدنا جميعا كيف يمكن لوسائل التواصل الإجتماعي التقريب بين الجماهير واللاعبين، لكن هذا لا يعني إمكانية تجاهل الإهانات".



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