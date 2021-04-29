بالفيديو: أهداف محمد صلاح في الدوري الإنجليزي "كاملة"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

نشر نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي في "تويتر" فيديو لكل أهداف نجمه المصري محمد صلاح التي أحرزها في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي.

وكتب ليفربول في التغريدة: "20 هدفا وننتظر المزيد"، إذ يحتل محمد صلاح المركز الثاني في قائمة ترتيب الهدافين، في وقت يحتل فريقه المركز السادس على لائحة الدوري الإنجليزي، ما يعني أن الفريق مهدد بالغياب عن مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل إذا لم يحصل على إحدى المراكز الأربعة الأولى في "البريمييرليغ".

الملك المصري! ⚽️👑



شاهد جميع أهداف @MoSalah هذا الموسم في الدوري الممتاز.. 20 هدفًا وننتظر المزيد 🔴🙌pic.twitter.com/UfMg4iG8Pp — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 27, 2021

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