مباراة سان جيرمان ومانشستر سيتي تسجل أول رقم سلبي في مسيرة مبابي

المصدر: متابعات - محمد الحتو

خرج النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي من ملعب "حديقة الأمراء" تعيساً ليس بسبب الهزيمة التي تلقاها فريقه باريس سان جيرمان أمام ضيفه مانشستر سيتي 1-2 في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، فحسب، وإنما للمستوى الهزيل الذي ظهر عليه خلال المواجهة المهمة.

وكانت مباراة سان جيرمان مع السيتي الأولى في مسيرة مبابي التي لم يسدد فيها أي تسديدة على المرمى خلال مشاركاته في دوري أبطال أوروبا، بحسب الموقع العالمي لإحصاءات مباريات كرة القدم "هوسكورد".

وتعرض مبابي إلى رقابة لصيقة من مدافعي مانشستر سيتي لم يتمكن من خلالها التحرك بحرية، كما لم يجد المساحات التي يجيد اللعب فيها فسقط ضحية عدم استلام الكرات وغابت خطورته عن المرمى تماماً.

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