ماذا دار بين قائد مانشستر سيتي ورياض محرز قبل تنفيذ ضربة الفوز على سان جيرمان؟

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشف البلجيكي كيفين دي بروين، قائد مانشستر سيتي الانجليزي عن الحوار الذي دار بينه وبين زميله الجزائري رياض محرز قبل تنفيذ الثاني للضربة المباشرة التي أسفرت عن هدف في مرمى مضيفه باريس سان جيرمان خلال مباراة الفريقين في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي انتهت لملحة "السيتيزن" 2-1.

وقال دي بروين في تصريحات تلفزيونية: "سألني رياض قبل تنفيذ المخالفة عما إذا كان بإمكانه التسديد، وأخبرته نعم، إذا كنت تثق في نفسك، وسجل الهدف، وأثبت أنه لاعب حاسم من طراز رفيع.. ومن ثم من أنا لأقول شيئاً؟".

وعن المواجهة قال دي بروين: "كانت مباراة من شوطين، بدأنا بصورة جيدة في أول 10 دقائق وسيطرنا بعض الشيء، ولكنهم فريق مميز ويملكون جودة عالية في الأمام، واستقبلت شباكنا هدفًا بطريقة سيئة".

وأضاف: "بعدها كان الشوط الثاني أفضل وأفضل، كنت محظوظًا في تسجيل الهدف الأول، ولكننا لعبنا كرة قدم وأبلينا البلاء الحسن، عابنا التسرع في الشوط الأول، وهذه ليست طريقتنا كفريق".

وتابع: "في الشوط الثاني حاولنا إيجاد المساحات بصبر أكبر، وكان التطور الذي أحرزناه كفريق جيدًا، لا تزال هناك مباراة أخرى وعلينا التركيز عليها".

وعن الهدف الأول الذي أحرز من خلاله التعادل، قال دي بروين: "وضعت الكرة في مكان مثالي، مكان صعب للغاية على حارس المرمى حيث يتوقع أن يلمس أي لاعب الكرة".

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