إطلاق اسم الجزائري رياض محرز على ملعب في فرنسا

المصدر: متابعات - محمد الحتو

ذكر الحساب الرسمي لصحيفة "لوباريزيان" على "تويتر" بأن مدينة سارسال الفرنسية الواقعة في ضواحي باريس قررت إطلاق اسم نجم الجزائر ومانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز على ملعبها تقديراً للاعب ودوره في دعم مدينته وبصفته قدوة للأطفال واللاعبين الشباب.

وقالت الصحيفة اليوم الأربعاء: "اسم اللاعب الجزائري سيطلق على ملعب جديد قيد الإنشاء في مسقط رأسه مدينة سارسال الفرنسية".

ويخوض محرز اليوم موقعة مهمة مع ناديه مانشستر سيتي أمام باريس سان جيرمان في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

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