بالفيديو.. تمساح يقتحم تدريبات فريق كرة قدم

المصدر: جوني جبور-دبي

نشر نادي تورنتو الكندي المنافس في الدوري الأميركي لكرة القدم، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يظهر اقتحام تمساح لمعلب تدريبات الفريق، أثناء خضوع اللاعبين لحصة تدريبية.

وعلق الحساب الرسمي لنادي تورنتو مازحاً على ظهور التمساح قائلاً: "لم يتلق إخطاراً بأن الحصة التدريبية ستكون مغلقة".

وأظهر مقطع الفيديو دخول التمساح أرضية الملعب، قبل أن تجرى محاولات عدة للإمساك به، باءت بالفشل، خصوصاً أن التمساح هرب وعاد من ذات المكان الذي قدم منه.

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