ناغلسمان مدرباً جديداً لبايرن ميونيخ

المصدر: برلين ■ أ.ف.ب

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، أمس، أن المدرب الحالي لنادي لايبزيغ، يوليان ناغلسمان (33 عاماً)، سيكون على رأس الجهاز الفني للفريق البافاري خلفاً لهانزي فليك، الذي أعلن نيته الرحيل نهاية الموسم الحالي.

وقال النادي البافاري، في بيان، إن «بايرن وقّع عقداً مع يوليان ناغلسمان ليكون مدرباً جديداً له، المدرب المنحدر من بافاريا، سيترك لايبزيغ لينضم إلى ميونيخ في بداية الموسم المقبل في الأول من يوليو 2021، وسيكون عقده مع بطل ألمانيا لمدة خمس سنوات حتى 30 يونيو 2026».

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