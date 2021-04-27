ليفربول يكشف حجم خسائره المالية بسبب كورونا

المصدر: وكالات

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، عن خسائر مالية وصلت إلى 46 مليون جنيه إسترليني (8ر63 مليون دولار)، قبل الضرائب، للسنة المالية التي انتهت في مايو من عام 2020، وهو ما يأتي كمعدل سلبي قدره 88 مليون جنيه إسترليني مقارنة بوضع النادي قبل 12 شهرا. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" أن خسارة إيرادات البث والحضور الجماهيري بسبب أزمة فيروس كورونا، أحدثت فارقا هائلا، كما أوضحت الوكالة ذاتها أن تأثير كورونا سيسبب خسائر إجمالية للنادي بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني وذلك حتى حلول الوقت بالسماح لعودة الجماهير للملاعب.

وكان ليفربول قد أعلن في مارس عام 2020 عن أرباح قدرها 42 مليون جنيه إسترليني، وذلك للمرة الخامسة في آخر ستة أعوام للنادي الإنجليزي، لكن أزمة فيروس كوورنا وتأجيل مسابقة الدوري ومن ثم استئنافها بدون حضور جماهيري تسبب في إضعاف موارد النادي. وتسبب تأثير كورونا في قيام مجموعة" فينواي الرياضية" المالكة للنادي ببيع 10 بالمئة من أسهم النادي مقابل 543 مليون جنيه إسترليني لشركة الاستثمار الخاصة "ريد بيرد كابيتال" وذلك من أجل توفير الاستقرار والاستمرارية لدخل النادي".

وتلقى الفريق دفعة مالية كبيرة عقب فوزه بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى (بالنظام الجديد البريمير ليج) ، وذلك رغم أن الأمر لم يحدث حتى حلول شهر يونيو عام 2020، حيث كان فريق المدرب الألماني يورجن كلوب على وشك الفوز باللقب قبل أن يتم فرض الإغلاق العام. كما تضمن دخل ليفربول في هذا العام حوالي 4ر3 مليون جنيه إسترليني عن الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2019، حيث جاء ذلك خارج فترة التقرير المالي السابق، مستفيدا من الإيرادات الضخمة للنادي عقب الوصول للمباراة النهائية، ومبلغ 8ر3 مليون جنيه إسترليني بعد الفوز بلقب كأس السوبر الأوروبي في أغسطس عام 2019.

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