الريال يخشى انحياز التحكيم إلى تشلسي بسبب "أزمة دوري السوبر"

المصدر: حميد نعمان - دبي

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية المقربة من ريال مدريد، أن إدارة نادي العاصمة الإسبانية يخشى من تأثير خلافه الحالي مع الاتحاد الأوروبي على انحياز صافرة الحكم الهولندي داني ماكيلي ضده خلال مواجهة تشلسي الليلة في ملعب دي ستيفانو بمدريد ضمن ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا.

وقالت إنه بعد تلويح رئيس الاتحاد الأوروبي السلوفيني ألكسندر شيفرين بمعاقبة أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس كونها مصرة على إقامة دوري السوبر الأوروبي، النسخة المنشقة عن دوري الأبطال، ستكون مباراة الريال اليوم في الواجهة، كونه الوحيد الذي يشارك في المربع الذهبي، بينما سبق لشيفرين أن قال إن الاندية الانجليزية التي أعلنت انسحابها من دوري السوبر، ومنها تشلسي ومان سيتي قامت بالفعل الصائب، ولن تطالها أي عقوبات، في حين أن سان جرمان الذي يكمل المربع الذهبي للأبطال رفض المشاركة في دوري السوبر من الأول.

وهناك مخاوف لدى مسؤولي مدريد أن تغيب الروح الرياضية في المباراة، وأن يسعى شيفرين إلى التأثير على التحكيم، خاصة وأن ماكيلي يعتبر مثيرا للجدل بسبب العديد من السوابق له، حين قاد نهائي مونديال فرنسا 2018، وكذلك نهائي أبطال أوروبا 2019 بين ليفربول وتوتنهام. وآخر مباراة له لمدريد كانت أمام أتالانتا حيث فاز الريال.

وتقول الصحيفة إن الحكم معروف عنه إطلاق الصافرة على قرارات مثيرة للجدل، وغالبا لا يستعين بغرفة "الفار"، وهذا ما يثير قلق المدريديين أكثر خاصة وأنه متزامن مع العلاقة المتأزمة مع الاتحاد الأوروبي حاليا.

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