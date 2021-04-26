زيدان يوضح موقف كروس وهازارد في مباراة ريال مدريد وتشيلسي

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشف الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني عن جاهزية الألماني توني كروس نجم خط وسط الفريق الملكي لخوض مباراة تشيلسي، الثلاثاء، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا بكرة القدم، الامر الذي يعطي الريال طاقة إضافية في الملعب ويزيد من آماله في خطف نتيجة المباراة على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" (الساعة 11 بتوقيت الإمارات) بقيادة الحكم الهولندي داني ماكيلي.

وقال زيدان في تصريحات صحافية تناقلتها وسائل الإعلام يتقدمها "ماركا" الإسبانية: "توني كروس بخير ومعنا في مباراة الغد ولكن فيرلاند ميندي لن يكون، أما إيدير ميليتاو سيدعم خط الدفاع وهذا اللاعب كان صبورًا في الفترة الماضية ويقدم مستوى جيدًا في المباريات، لقد عمل بجد حتى حصل على فرصته في المشاركة".

وعن موقف البلجيكي إيدين هازارد في المشاركة بالمباراة لمواجهة فريقه السابق تشيلسي، قال زيدان: "أراه بحالة جيدة ولا يشعر بالخوف أو التردد بعد العودة من الإصابة وهو ما ظهر به في الدقائق التي شارك بها أمام ريال بيتيس، ولذلك أعتقد أنه سيساعدنا في مباراة الغد وأثق به كثيرا".

وأضاف زيدان: "المباراة لن تكون سهلة وهذا ما أنا متأكد منه، لكنني لا أعتقد أنهم سيعبلون المباراة دفاعيا، لأن تشيلسي فريق متوازن يجيد الهجوم والدفاع وعلينا أن نقدم أفضل أداء ممكن لدينا في مباراة الغد.. رغم معدل أعمار لاعبي تشيلسي الصغير لكنه قدم مستويات رائعة في دوري أبطال أوروبا ويستحقون التواجد في هذه المرحلة ولدى لاعبيه خبرة في جميع المسابقات الكبرى".

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