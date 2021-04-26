بالصور: حكم ينهي مباراة بالخطأ ويستدعي اللاعبين من غرفة الملابس لاستكمال دقيقة

المصدر: متابعات - محمد الحتو

فاجأ حكم مباراة اشبيلية وغرناطة ضمن الجولة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم المتابعين بإطلاقه صافرة نهاية المواجهة قبل دقيقة واحدة على نهاية الوقت المحتسب بدلاً من الضائع وسط حالة من الغضب سيطرت على لاعبي غرناطة لتأخرهم بالنتيجة 1-2.

وكان الحكم الرابع قد أشار إلى احتساب أربعة دقائق وقتاً بدلاً من الضائع لكن حكم الساحة أطلق صافرة النهاية قبل الختام بدقيقة، ولكنه صحح خطأه لاحقاً باستدعاء اللاعبين من غرف تبديل الملابس بعدما كان لاعبو اشبيلية قد غادروا المستطيل الأخضر واحتاجوا إلى وقت طويل للعودة وارتداء ملابسهم وأحذيتهم من جديد وأكملوا الدقيقة المتبقية في حالة غريبة على الملاعب.

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