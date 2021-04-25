الزمالك يعلن إصابة قائد الفريق بفيروس كورونا

المصدر: جوني جبور-دبي

أعلن رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك، محمد أسامة، عن إصابة قائد فريق كرة القدم محمد عبد الشافي بـ "فيروس كورونا"، بعد أن جاءت نتيجة الاختبارات الطبية التي خضها لها الظهير الأيسر في القلعة البيضاء "إيجابية".

وأوضح أسامة في تصريحات تولت نشرها وسائل إعلام المصرية، إن: "من المقرر أن يخضع عبد الشافي إلى البروتوكول الطبي المعتمد من وزارة الصحة المصرية، للتعافي من كورونا، ليتأكد بذلك غيابه عن اللقاء المقبل أمام البنك الأهلي".

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك، لاختبار "رابيد تيست" الخاص بالكشف عن فيروس "كورونا"، قبل خوض مباراتهم يوم غدٍ أمام البنك الأهلي لحساب الجولة الـ 17 من الدوري المصري.

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