ميسي يحدد موعداً نهائياً للبت في قرار بقائه أو رحيله عن برشلونة

المصدر: جوني جبور-دبي

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، سينتظر حتى نهاية الموسم الكروي الحالي، قبل أن يحسم قراره في البقاء أو مغادرة فريقه برشلونة.

وقالت الصحيفة الكتالونية، إن: "البرغوث ينتظر بالفعل قدوم عرض من إدارة نادي برشلونة، إلا أنه في الوقت ذاته لن يحسم قراره حتى نهاية الموسم الكروي".

وأوضحت "موندو ديبورتيفو"، أن: "مقربين للنجم الارجنتيني، أكدوا أن ميسي ينتظر تسلم العقد من إدارة النادي، والانتظار حتى نهاية الموسم لحسم قراره، خصوصاً أن عقد "البرغوث" مع برشلونة ينتهي في 30 يونيو المقبل".

وأشارت الصحيفة وبالاستناد إلى المصادر ذاتها، إلى أن ميسي يعي تماماً، أن إدارة النادي تجمع في الوقت الراهن كافة التفاصيل المتعلقة بوضعها الاقتصادي، بهدف معرفة هامش المناورة التي قد تستخدمه لإقناع قائد المنتخب الأرجنتيني بتجديد العقد، وذلك بجانب تعزيز بعض مراكز الفريق عن طريق إبرام عدة صفقات خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

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