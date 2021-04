بالفيديو: محمد صلاح في خطر.. دخل مرحلة جديدة من الاستياء والغضب

خرج المصري محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي غاضباً بعد مباراة فريقه أمام مضيفه نيوكاسل التي انتهت بالتعادل 1-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تهدد مشاركة "الفرعون" وزملاءه في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعدما تعقدت فرصة "حامل اللقب" في تحقيق أحد المراكز الأربعة الأولى بحلوله في المركز السادس على لائحة الترتيب برصيد 54 نقطة قبل خمس جولات على نهاية المسابقة.

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن صوراً لصلاح أثناء خروجه من المستطيل الأخضر متجهاً إلى نفق اللاعبين دون مصافحة أحد، مشيرة إلى أن صلاح لا يشعر بالراحة في قلعة آنفيلد، ويبدو على الدوام مستاء على الرغم من تسجيله الأهداف ومنافسته على لقب هداف "البريمييرليغ".

Bruce's reaction 🥳

Klopp's reaction 😦



Willock's reaction 😤

Salah's reaction 😔



This just sums up a crazy game of football. pic.twitter.com/HTOqMmVgFa