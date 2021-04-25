بالفيديو: محمد صلاح في خطر.. دخل مرحلة جديدة من الاستياء والغضب

المصدر: متابعات - محمد الحتو

خرج المصري محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي غاضباً بعد مباراة فريقه أمام مضيفه نيوكاسل التي انتهت بالتعادل 1-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تهدد مشاركة "الفرعون" وزملاءه في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعدما تعقدت فرصة "حامل اللقب" في تحقيق أحد المراكز الأربعة الأولى بحلوله في المركز السادس على لائحة الترتيب برصيد 54 نقطة قبل خمس جولات على نهاية المسابقة.

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن صوراً لصلاح أثناء خروجه من المستطيل الأخضر متجهاً إلى نفق اللاعبين دون مصافحة أحد، مشيرة إلى أن صلاح لا يشعر بالراحة في قلعة آنفيلد، ويبدو على الدوام مستاء على الرغم من تسجيله الأهداف ومنافسته على لقب هداف "البريمييرليغ".

Bruce's reaction 🥳

Klopp's reaction 😦



Willock's reaction 😤

Salah's reaction 😔



This just sums up a crazy game of football. pic.twitter.com/HTOqMmVgFa — Football on BT Sport (@btsportfootball) April 24, 2021

وكان صلاح قد سجل هدف ليفربول في الدقيقة الثالثة من كرة رائعة وصلته من زميله السنغالي ساديو ماني وأطلقها صاروخية في شباك نيوكاسل لكن الفريق الخصم تمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع وسط خيبة أمل كبيرة لصلاح ورفاقه.

وتردد طوال الموسم الحالي رغبة صلاح في الرحيل عن ليفربول لعدم تلقيه التقدير الكافي في النادي قياساً بالمجهود والعطاء الكبيرين اللذين ظل يقدمهما "الفرعون" مع الفريق الإنجليزي، الأمر الذي دفعه للتلميح إلى ذلك صراحة بفتح باب الرحيل إلى الدوري الإسباني للعب مع ريال مدريد أو برشلونة.

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